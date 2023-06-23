Патрушев: НАТО манипулирует обществом в Центральной Азии, чтобы расшатать там обстановку

Секретарь Совбеза РФ назвал регион приоритетным объектом западного информационного воздействия для установления контроля над населением

АЛМА-АТА, 23 июня. /ТАСС/. США и НАТО целенаправленно манипулируют общественным мнением в Центральной Азии, чтобы обострить внутриполитическую обстановку в странах региона. Такое мнение высказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на встрече секретарей советов безопасности в формате "Центральная Азия и Россия".

"Центральная Азия стала приоритетным объектом их информационного воздействия для установления контроля над населением. Манипулирование общественным мнением со стороны Вашингтона и Лондона направлено на обострение внутриполитической обстановки, давление на власти и формирование прослойки населения, разделяющей ценности, чуждые многовековым традициям центральноазиатских народов", - заявил Патрушев.