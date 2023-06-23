Патрушев предупредил, что биопрограммы США могут быть нацелены на создание вирусов

Секретарь Совета безопасности РФ призвал коллег из Центральной Азии к более тесному сотрудничеству и координации по вопросам биобезопасности

АЛМА-АТА, 23 июня. /ТАСС/. Курируемые США биологические программы нередко имеют двойное назначение и могут использоваться для создания вирусов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с коллегами из стран Центральной Азии.

"Особое беспокойство вызывают курируемые Пентагоном биологические программы на территории региона. Опыт Украины показывает, что практически все они имеют двойное назначение и могут быть нацелены на создание опасных расово ориентированных штаммов вирусов", - отметил он.

Патрушев призвал коллег из Центральной Азии к более тесному сотрудничеству и координации по вопросам биобезопасности, в том числе в рамках уже заключенных двусторонних меморандумов. "Нам также необходимо активизировать работу по совместному строительству биолабораторий и открытому обмену информацией о сотрудничестве с третьими странами", - подчеркнул он.

К Центральной Азии традиционно относят Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению и Узбекистан. Представители всех пяти стран присутствуют на встрече.