23 июня, 09:07

Патрушев: США и НАТО стремятся расширить свое присутствие в Центральноазиатском регионе

Как отметил секретарь Совбеза РФ, таким образом Запад пытается создать дополнительные возможности для влияния на регион

АЛМА-АТА, 23 июня. /ТАСС/. США и их союзники по НАТО стремятся расширить свое присутствие в странах Центральной Азии и создать дополнительные возможности для влияния на государства региона. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев.

"Учитывая заинтересованность соседних с Афганистаном государств в укреплении своих границ, повышении профессиональной подготовки силовых структур и в их техническом оснащении, США и их союзники по НАТО стремятся расширить свое присутствие в странах Центральной Азии и создать дополнительные возможности для влияния на них", - сказал он на встрече секретарей совбезов в формате "Центральная Азия - Россия". 

Теги:
Патрушев, Николай ПлатоновичСШАРоссия
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