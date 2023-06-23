23 июня, 09:10

СБ РФ: экономика Афганистана способствует вовлечению местных в выращивание наркокультур

Секретарь Совета безопасности подчеркнул, что ситуация в Афганистане представляет угрозу общей безопасности стран Центральной Азии и России

АЛМА-АТА, 23 июня. /ТАСС/. Экономическая ситуация в Афганистане способствует вовлечению местных жителей в выращивание наркосодержащих культур. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев.

Он подчеркнул, что ситуация в Афганистане представляет угрозу общей безопасности стран Центральной Азии и России.

"Тяжелая экономическая ситуация в этой стране способствует вовлечению местного населения в выращивание наркосодержащих культур", - сказал он на встрече секретарей совбезов в формате "Центральная Азия - Россия". 

Теги:
Патрушев, Николай ПлатоновичАфганистанРоссия
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