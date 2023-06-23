Встречи секретарей совбезов в формате Россия - Центральная Азия будут регулярными

Секретарь российского Совбеза обсудил с коллегами из Центральной Азии обеспечение безопасности в регионе

АЛМА-АТА, 23 июня. /ТАСС/. Секретари советов безопасности из стран Центральной Азии (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан) и России теперь будут встречаться в таком составе регулярно. Об этом сообщили в российском Совбезе.

Сегодня в Алма-Ате состоялись первые консультации по безопасности в подобном формате. С 2019 года переговоры Россия - Центральная Азия проводились на уровне министров иностранных дел. В прошлом году также прошел первый саммит.

"В Алма-Ате состоялась первая встреча секретарей советов безопасности в формате Центральная Азия и Россия. В ней принял участие секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, - сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. - Учитывая значимость рассмотренных вопросов, предложено встречи в подобном формате проводить на регулярной основе".

Патрушев обсудил с коллегами из Центральной Азии обеспечение безопасности в регионе. Страны подтвердили, что заинтересованы в дальнейшем расширении сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах, в области обороны и безопасности. Они отметили, что важно углублять контакты по линии аппаратов советов безопасности, силовых, правоохранительных ведомств и спецслужб.

"Отдельное внимание уделено сотрудничеству на антитеррористическом направлении, совместной борьбе с транснациональной преступностью и нелегальным распространением наркотиков, угрозам безопасности странам, исходящим со стороны Афганистана, противодействию попыткам Запада развала <...> Организации Договора о коллективной безопасности, СНГ и Евразийского экономического союза, а также дальнейшей координации действий государств по вопросам биобезопасности", - рассказали в российском совбезе.