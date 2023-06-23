Патрушев подчеркнул, что Россия заинтересована в стабильности в Центральной Азии

Секретарь российского Совбеза назвал безусловным приоритетом для РФ укрепление отношений с регионом

АЛМА-АТА, 23 июня. /ТАСС/. Москва заинтересована в том, чтобы ситуация в Центральной Азии оставалась стабильной, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с коллегами из стран этого региона.

"Россия заинтересована в сохранении стабильности в Центральной Азии. Этому в полной мере отвечают налаженное взаимодействие наших стран в экономической и гуманитарной сферах, в области обороны и безопасности, а также тесные контакты, установленные по линии аппаратов советов безопасности, силовых, правоохранительных ведомств и спецслужб", - сказал он.

Патрушев назвал безусловным приоритетом для РФ укрепление отношений с Центральной Азией. Он напомнил, что это нашло свое отражение в новой редакции Концепции внешней политики Российской Федерации, утвержденной президентом страны Владимиром Путиным в марте 2023 года.

"Обеспечение устойчивых добрососедских отношений с центральноазиатскими государствами относится к числу безусловных приоритетов России", - сказал Патрушев на встрече секретарей совбезов в формате "Центральная Азия - Россия".

Встреча секретарей советов безопасности Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и России проходит в пятницу в Алма-Ате.

Ранее встречи в таком формате проходили на уровне глав государств и министров иностранных дел. Диалоговый механизм был запущен по инициативе России в 2019 году. С тех пор состоялось шесть министерских встреч.