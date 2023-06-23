Путин сменил послов в Мьянме и Гвинейской Республике

Ими стали Искандер Азизов и Алексей Попов

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин своими указами сменил послов России в Мьянме и Гвинее. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Чрезвычайным полномочным послом РФ в Гвинейской Республике был назначен Алексей Попов. В свою очередь Вадим Разумовский был освобожден от этих обязанностей, а также от поста посла в Республике Сьерра-Леоне, который занимал по совместительству.

Искандер Азизов был назначен послом РФ в Республике Союз Мьянма, сменив на этом посту Николая Листопадова.

Попов родился в 1961 году. Он имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2-го класса, с 2015 года занимал должность генерального консула во вьетнамском Хошимине. С 2021 года был замдиректора департамента кадров МИД РФ.

Азизов родился в 1956 году в Москве. В 1978 года окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР по специальности "Международные отношения". В 2007-2013 годах он был заместителем директора первого департамента Азии МИД РФ. С 2013 года по 2023 года Азизов занимал должность посла России в Монголии. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.