23 июня, 10:11,
обновлено 23 июня, 10:26

Песков заявил, что в заявлении Обамы по Крыму есть рациональное зерно

Spencer Platt/ Getty Images
Барак Обама
© Spencer Platt/ Getty Images

Представитель Кремля отметил, что на Украине действительно была фракция поддержки РФ, и практически все население Крыма хотело стать частью России

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Заявления бывшего президента США Барака Обама по Крыму содержат рациональное зерно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Действительно, не нам комментировать эти заявления. Безусловно, такие рациональные зерна [в них] содержатся", - сказал представитель Кремля в ответ на просьбу журналистов прокомментировать слова экс-лидера США по Крыму.

"Там (на Украине - прим. ТАСС) была достаточно большая фракция политическая, которая действительно поддерживала идею развития добрых отношений с Россией и была против насаждения русофобии", - отметил Песков, уточнив: "Не определенная часть населения Крыма, а практически все население Крыма хотело стать частью РФ, это тоже не секрет". "Поэтому мы видим, что время от времени какие-то рациональные суждения пробиваются", - добавил пресс-секретарь президента России. 

Теги:
Обама, БаракУкраинаРоссияКрым
© Информационное агентство ТАСС
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