Песков заявил, что Россия развивает конструктивные отношения со странами Африки

Они не направлены против третьих стран, отметил секретарь пресс-президента РФ

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Россия развивает конструктивные отношения с государствами Африки, они не направлены против третьих стран. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, Россия развивает свои добрые отношения, конструктивные отношения, основанные на взаимном уважении, на взаимном учете озабоченностей и проблем друг друга, со всеми странами Африки", - сказал Песков, комментируя слова лидера Франции Эмманюэля Макрона, обвинившего РФ в том, что она является дестабилизирующей силой в Африке.

По словам представителя Кремля, "эти отношения никоим образом не направлены и не могут быть направлены против третьих стран". При этом Песков сделал акцент на том, что в Кремле "не хотели бы, чтобы эти отношения становились предметом озабоченности кого бы то ни было".

Ранее Макрон в интервью телеканалу France 24 назвал Россию "державой, которая, используя частные военизированные формирования, встала на путь дестабилизации Африки". По его мнению, "по собственному выбору Россия играет роль, которая не идет на пользу мировому сообществу".