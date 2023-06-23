Песков не стал комментировать очередной пакет санкций ЕС

В Кремле предложили дождаться его детального опубликования

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил дождаться официального опубликования 11-го пакета антироссийских санкций Евросоюза и не давать ему оценок, пока нет подробных данных.

В ответ на вопрос журналистов, успели ли в Кремле получить детальную информацию об этом и как могли бы оценить новый пакет рестрикций, Песков уточнил: "Он разве был опубликован?"

"Некоторые [подробности] появлялись, но пока детально он не был опубликован, - сказал пресс-секретарь российского лидера после пояснения, что в СМИ были опубликованы некоторые детали. - Давайте дождемся, ознакомимся и потом уже будем судить".

В пятницу вступил в силу 11-й пакет санкций ЕС против России. Он включает в себя рестрикции против 5 российских СМИ, 87 оборонных предприятий. Также среди мер - запреты на продажу России пневматического, газового и прочего подобного оружия, на поставку в РФ новых и подержанных машин с объемом двигателя более 1,9 литра, электромобилей и гибридов. Кроме того, под санкции подпали зарубежные компании, которые якобы помогают РФ обходить ограничения.