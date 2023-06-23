23 июня, 10:32
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Интервью Обамы, отношения с Африкой и судьба оружия для Украины. Темы брифинга Пескова

EPA-EFE/ ALEXANDER BELTES
Барак Обама
© EPA-EFE/ ALEXANDER BELTES

Рациональное в интервью бывшего президента США Барака Обамы, отношения России со странами Африки, а также угроза попадания к террористам оружия, поставленного Западом Украине, стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

  • Владимир Путин работает в Кремле. У него не будет больших публичных мероприятий.
  • Президент примет директора Центра эндокринологии Ивана Дедова, встреча пройдет в открытом режиме.

О новом пакете санкций ЕС

Об интервью экс-президента США Барака Обамы

  • "Это не нам комментировать: в этих заявлениях, безусловно, такие рациональные зерна содержатся". Кремль наблюдает все больше таких зерен в различных заявлениях.
  • На Украине "была такая большая фракция политиков, которые действительно поддерживали идею развития добрососедских отношений с Россией".
  • "Практически все население Крыма хотело стать частью Российской Федерации, это ни для кого не секрет".

О России как "дестабилизирующей силе" в Африке

  • Россия развивает свои добрые и конструктивные отношения со всеми странами Африки. "Эти отношения ни коим образом не направлены и не могут быть направлены против третьих стран"
  • "Мы против того, чтобы эти отношения становились предметом озабоченности кого бы то ни было", в том числе президента Франции Эмманюэля Макрона, назвавшего РФ "дестабилизирующей силой" в Африке.

Об опасности попадания поставленного Украине оружия террористам

  • "Угрозу мы оцениваем как весьма и весьма актуальную". "Мы еще ранее говорили, <...> что поставляемые вооружения на Украину уже продаются преступным разным группировкам".
  • На Украине "не могут ни учет нормальный обеспечить, ни сохранность, ни безопасность" поставляемых вооружений. Все это, как отметил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, действительно "чревато угрозами для региональной и в более широком контексте мировой безопасности".

О намерении "Нафтогаза" взыскать с РФ $5 млрд

  • "Все юридические аспекты будут прорабатываться". И в зависимости от этого будет изучаться правовое обеспечение.
 
Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
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