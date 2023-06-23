Интервью Обамы, отношения с Африкой и судьба оружия для Украины. Темы брифинга Пескова

Рациональное в интервью бывшего президента США Барака Обамы, отношения России со странами Африки, а также угроза попадания к террористам оружия, поставленного Западом Украине, стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Владимир Путин работает в Кремле. У него не будет больших публичных мероприятий.

Президент примет директора Центра эндокринологии Ивана Дедова, встреча пройдет в открытом режиме.

О новом пакете санкций ЕС

"Пока детально не было опубликовано - давайте дождемся, познакомимся, потом уже будем судить".

Об интервью экс-президента США Барака Обамы

"Это не нам комментировать: в этих заявлениях, безусловно, такие рациональные зерна содержатся". Кремль наблюдает все больше таких зерен в различных заявлениях.

На Украине "была такая большая фракция политиков, которые действительно поддерживали идею развития добрососедских отношений с Россией".

"Практически все население Крыма хотело стать частью Российской Федерации, это ни для кого не секрет".

О России как "дестабилизирующей силе" в Африке

Россия развивает свои добрые и конструктивные отношения со всеми странами Африки. "Эти отношения ни коим образом не направлены и не могут быть направлены против третьих стран"

"Мы против того, чтобы эти отношения становились предметом озабоченности кого бы то ни было", в том числе президента Франции Эмманюэля Макрона, назвавшего РФ "дестабилизирующей силой" в Африке.

Об опасности попадания поставленного Украине оружия террористам

"Угрозу мы оцениваем как весьма и весьма актуальную". "Мы еще ранее говорили, <...> что поставляемые вооружения на Украину уже продаются преступным разным группировкам".

На Украине "не могут ни учет нормальный обеспечить, ни сохранность, ни безопасность" поставляемых вооружений. Все это, как отметил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, действительно "чревато угрозами для региональной и в более широком контексте мировой безопасности".

О намерении "Нафтогаза" взыскать с РФ $5 млрд