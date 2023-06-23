В Минске состоялась презентация платформы Клуба друзей России

Предполагается, что на ней будет происходить свободный обмен мнениями тех, кто готов к равноправному, взаимовыгодному и уважительному сотрудничеству с РФ

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Презентация платформы Клуба друзей России, на которой будет происходить свободный обмен мнениями тех, кто готов к равноправному, взаимовыгодному и уважительному сотрудничеству с РФ, состоялась в Минске. Об этом из Белорусского государственного музея Великой Отечественной войны, где прошло мероприятие, передает корреспондент ТАСС.

"Контролируемые Западом СМИ обрушивают на людей во всем мире потоки недостоверной и откровенно лживой информации, при этом закрывая корпункты наших СМИ, препятствуя распространению альтернативных точек зрения. Одним из эффективных инструментов противодействия этому через донесение до людей во всем мире нашей позиции, борьбу с отменой русской культуры, русского языка, является народная дипломатия", - сказал руководитель представительства Россотрудничества в Белоруссии Юрий Макушин.

Он подчеркнул важность сплоченности в ситуации беспрецедентной агрессии Запада, не только прямо реализующейся в военной и экономической сферах, но и нацеленной на смыслы, общие ориентиры, морально-нравственные ценности, которыми много лет руководствовались народы бывшего Советского Союза. "И я уверен, что такие форматы, как <...> Клуб друзей России, будут способствовать дальнейшему укреплению дружеских, партнерских связей между нашими странами", - сказал Макушин.

"Само название - друзья России - звучит очень актуально в наше время, когда резко обострились противоположные тенденции в масштабах всего мира, - отметил руководитель молодежной организации Республиканской партии Армении Генрих Даниелян. - Существовавший до недавнего времени однополярный принцип структуры современной цивилизации постепенно сменяется многополярным. Однако процесс изменения старого миропорядка проходит тяжело и сопровождается конфликтами".

Клуб друзей России

Международный общественный Клуб друзей России был создан в 2023 году по инициативе партии "Единая Россия", которая была поддержана другими парламентскими партиями РФ, представители которых входят в возглавляемую министром иностранных дел страны Сергеем Лавровым Международную партийную комиссию. Проект реализуется МИД России, Россотрудничеством и рядом российских общественных организаций.

Цифровая платформа Клуба друзей России, представленная в ходе мероприятия в Минске, будет размещена на сайте rufriend.online, который начнет работу с 1 августа. Там будет представлена информация о деятельности клуба и его подпрограмм, в числе которых "Историческая обсерватория", позволяющая дать объективное представление о России и ее подлинной роли в мире, "Соседи", позволяющая поддерживать и укреплять добрососедские контакты в рамках постсоветского пространства, а также "Молодежная площадка" для новых поколений друзей России и их российских сверстников. В клубе предусмотрены региональные отделения: азиатское, африканское, латиноамериканское и европейское. Цифровая платформа начнет свою работу на русском, но затем по мере необходимости будут использоваться и другие официальные языки ООН.