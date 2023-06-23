Посольство РФ в Австралии назвало недостоверной информацию о якобы захвате участка

В дипмиссии подчеркнули, что законность решения о расторжении договора аренды участка оспорена в Верховном суде страны

СИДНЕЙ, 23 июня. /ТАСС/. Информация о том, что сотрудники посольства РФ в Австралии "захватили" участок, на котором строится новый комплекс российской дипмиссии, и не позволяют полиции страны выдворить себя оттуда, не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в дипломатической миссии.

В посольстве уточнили, что сотрудники дипмиссии действительно находятся на территории участка, где "обеспечивают сохранность здания консульского отдела, уже построенного и практически готового к эксплуатации, а также стройматериалов". "Сотрудники остаются в техническом строительном вагончике, стоящем на участке с момента начала строительства. Информация о том, что полиция Австралии пыталась каким-то образом их оттуда выдворить просто не соответствует действительности, как и сведения о захвате участка", - уточнили в дипломатической миссии. Также в посольстве подчеркнули, что законность решения о расторжении договора аренды участка оспорена в Верховном суде страны. "Иск будет рассматриваться уже в понедельник, 26 июня 2023 года", - указали в посольстве РФ.

Комментарии российских дипломатов появились после публикации рядом СМИ информации о том, что "российский дипломат" якобы самовольно поселился на спорном участке, договор аренды которого австралийские власти разорвали в одностороннем порядке, а полиция страны не может выдворить его оттуда "из-за дипломатической неприкосновенности".

Ранее премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что "одинокий парень, остающийся в холоде на этом клочке травы, не является угрозой для национальной безопасности", да и сам участок еще официально не перешел в собственность Содружества. "Все необходимые процедуры уже идут", - подчеркнул он, отметив, что для их завершения, в соответствии с действующим законодательством страны, потребуется некоторое время.

Попытки расторжения договора аренды участка

Впервые австралийские власти попытались расторгнуть договор аренды участка для строительства нового комплекса российского посольства в Канберре в августе 2022 года. В качестве причины был указан тот факт, что РФ не завершила работы в течение трех лет с момента выдачи разрешения и "незаконченная стройка вредит общей эстетике, значимости и респектабельности района". Российская дипмиссия оспорила это решение, и 31 мая 2023 года Федеральный суд Австралии отменил его, однако уже 15 июня австралийское правительство, сославшись на "рекомендации, касающиеся интересов национальной безопасности", провело через парламент закон, позволяющий Канберре расторгнуть договор в одностороннем порядке.

В посольстве России назвали решение Канберры "очередным шагом [премьер-министра] Энтони Альбанезе по пути преднамеренного и последовательного разрушения отношений с Москвой". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Австралия, аннулировав договор аренды участка, "усердно продолжает продвигаться в фарватере авторов русофобской истерики" и пытается быть отличницей на этом пути. Он также указал, что российская сторона учтет новый недружественный выпад и "будет вести себя соответствующим образом".