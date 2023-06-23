Глава СВР указал на необходимость поддержания контактов с директором ЦРУ

Возможность для встреч сохраняется, отметил Сергей Нарышкин

МОСКВА, 23 июня. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил ТАСС, что возможность для встреч с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом сохраняется, необходимость в поддержании контактов есть.

"За последнее время не было контактов с моим визави - директором ЦРУ. Но при этом возможность для наших встреч сохраняется, - отметил руководитель СВР. - У нас вполне приличные личные отношения, и, как мне представляется, необходимость в поддержании таких контактов и такой линии взаимодействия существует".

Встреча глав СВР и ЦРУ состоялась 14 ноября 2022 года в Анкаре в штаб-квартире Национальной разведывательной организации Турции. Как отмечал после этого Нарышкин, она "была содержательной, проходила в очень комфортной обстановке, <...> была очень хорошая, спокойная беседа".