В КЧР создадут кадровый резерв из участников СВО для работы в госучреждениях

Для поддержки военнослужащих и их семей также будет выплачиваться региональный материнский капитал начиная с рождения первого ребенка

ЧЕРКЕССК, 23 июня. /ТАСС/. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов поручил правительству республики ввести новые меры поддержки для участников специальной военной операции (СВО), в частности, создать кадровый резерв для их последующей работы в органах госвласти. Об этом глава республики заявил в ходе своего ежегодного послания Народному Собранию (Парламенту) КЧР.

"Администрации главы и правительства Карачаево-Черкесии поручаю сформировать кадровый резерв из участников СВО для их последующей работы в органах государственной и муниципальной власти с целью их вовлечения в политическую и законодательную жизнь республики", - сказал Темрезов.

Он обратил внимание, что для поддержки военнослужащих и их семей также будет выплачиваться региональный материнский капитал начиная с рождения первого ребенка. По возвращении из зоны СВО, в случае желания открыть свое дело, военнослужащие могут воспользоваться поддержкой в рамках соцконтракта за счет республиканских средств.

"В общей сложности, за весь период мы направили в зону СВО 700 тонн гуманитарного груза, обеспечили материальное и техническое оснащение военнослужащих. Для более плотного контакта и адресной помощи мы выстроили тесную коммуникацию с нашими земляками - участниками спецоперации, в том числе через командиров воинских частей. Кроме этого, для всех участников СВО и членов их семей нами были разработаны и действуют региональные меры поддержки", - добавил глава региона.

Для всех участников СВО, постоянно проживающих на территории Карачаево-Черкесии, установлена единовременная региональная выплата в случае тяжелого ранения в размере 300 тыс. рублей и 100 тыс. рублей - в случае легкого ранения. Кроме того, на уровне региона установлены выплаты семьям погибших участников СВО в размере 1 млн рублей.

Помимо этого, республиканской межведомственной комиссией составлены социальные паспорта всех семей военнослужащих из республики. Им оказывается помощь по решению бытовых вопросов, трудоустройству, оказанию психологической и медицинской помощи.