Рябков: вопрос об обнародовании данных по поставляемым Белоруссии ядерным зарядам не стоит

Замглавы МИД РФ обратил внимание на то, что США десятилетиями держат на территории некоторых европейских стран свое тактическое ядерное оружие и никогда точной цифры не называют

СОЧИ, 23 июня. /ТАСС/. Вопрос об обнародовании данных по поставляемым Белоруссии ядерным зарядам не стоит, заявил в пятницу журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я глубоко сомневаюсь в том, что эта тема вообще станет предметом какого-то публичного обсуждения или засветки с нашей стороны", - сказал он.

"Десятилетиями США держат на территории ряда европейских стран свое тактическое ядерное оружие и никогда точной цифры они не называют, все это оценочные параметры. Почему мы должны в одностороннем порядке что-то такое объявлять?" - заключил он.

В марте президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия по просьбе Белоруссии разместит свое тактическое ядерное оружие в республике, как это давно делают США на территории своих союзников. 16 июня, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Путин сообщил, что первые российские ядерные заряды доставлены в Белоруссию, вся партия прибудет до конца года.