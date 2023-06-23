23 июня, 11:12,
обновлено 23 июня, 11:28

Нарышкин заявил об отсутствии сигналов о том, что Иран может отвернуться от России

Директор Службы внешней разведки отметил высокий уровень взаимодействия спецслужб двух стран

МОСКВА, 23 июня. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Сигналы о том, что Иран может отвернуться от России, отсутствуют. Об этом заявил в пятницу ТАСС директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"Если говорить о взаимодействии спецслужб России и Ирана, то это взаимодействие на хорошем уровне, - указал Нарышкин. - Я в конце прошлого года был там. Прошли большие, содержательные встречи, которые вылились, в том числе, в содержательное взаимодействие. Мой заместитель был в командировке в Иране, проведена хорошая работа".

"У нас нет каких-либо сигналов о том, что Иран планирует отвернуться от России, все наоборот", - сказал глава СВР, комментируя ряд публикаций о том, что Тегеран под давлением западных государств может начать отворачиваться от Москвы, сворачивая сотрудничество с Россией по многим направлениям.

Ранее в том числе президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе беседы с президентом Ирана Эбрахимом Раиси призвал его немедленно прекратить поддерживать Москву в конфликте на Украине. 

Теги:
Нарышкин, Сергей ЕвгеньевичИранРоссия
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