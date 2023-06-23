Сайт Мосгоризбиркома возобновил работу

Причиной сбоя в работе ресурса стала авария на электросети в здании на Моховой улице, где находится соответствующий сервер

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Официальный сайт Московской городской избирательной комиссии возобновил работу в обычном режиме после сбоя. В этом в пятницу убедился корреспондент ТАСС, попробовав зайти на страницу ресурса с помощью разных устройств, нескольких браузеров и в разное время.

Накануне сайт не открывался. Как уточнили ТАСС в комиссии, причиной сбоя в работе ресурса стала авария на электросети в здании на Моховой улице, где находится соответствующий сервер. Эта информация не нашла подтверждения в пресс-службах ПАО "Россети Московский регион" и АО "ОЭК".

Как сообщается на сайте комиссии, сейчас документы подали семь человек, выдвинув свои кандидатуры на выборах мэра столицы. Все семеро представивших свои кандидатуры не являются иноагентами, трое из них представлены от политических партий, четверо - самовыдвиженцы. Кроме того, в пятницу утром документы в Мосгоризбирком подали вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (на выдвижение от ЛДПР) и первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) Дмитрий Гусев, но информация об этом пока не значится на сайте комиссии.

Мосгоризбиркомом утверждено количество подписей депутатов представительных органов местного самоуправления в поддержку выдвижения кандидата на должность мэра Москвы, необходимых для его регистрации, - так называемый муниципальный фильтр. В столице это число минимально возможное и составляет 110 подписей. Выдвижение кандидатов продолжается до 6 июля.

О выборах

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Жителям столицы предстоит выбрать мэра. Сейчас этот пост занимает Сергей Собянин, который был утвержден в своей должности Мосгордумой по представлению бывшего тогда президентом РФ Дмитрия Медведева 21 октября 2010 года. После этого Собянин дважды переизбирался на этот пост. В 2018 году за его кандидатуру проголосовали 70% избирателей.

Депутаты Мосгордумы приняли постановление, согласно которому выборы мэра столицы назначены на Единый день голосования, 10 сентября. Московская городская избирательная комиссия скорректировала даты проведения голосования, оно пройдет в течение нескольких дней - с 8 по 10 сентября.