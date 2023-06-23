23 июня, 11:23,
обновлено 23 июня, 11:49

Нарышкин заявил, что мечта Польши о Западной Украине жива

Валерий Шарифулин/ ТАСС
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Директор Службы внешней разведки при этом добавил, что Варшава предпринимает активные действия для "реализации этой мечты"

МОСКВА, 23 июня. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Мечта Польши о Западной Украине жива, тезис президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) на эту тему абсолютно справедлив. Об этом заявил в пятницу ТАСС директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

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"Последние полтора-два года СВР предавала гласности часть той разведывательной информации, которую мы добываем и которая связана с мечтами некоторых польских элит о так называемых Восточных Кресах, - сказал он. - Действительно, могу подтвердить, что эти мечты живы в сознании определенной части польского общества, особенно польской элиты".

"В той информации, на которую я сослался, которую СВР публиковала через наше пресс-бюро, был показан целый ряд сюжетов, <...> их можно найти на нашем сайте", - добавил глава Службы внешней разведки России. "Это ряд сюжетов, которые подтверждали то обстоятельство, что, во-первых, мечта жива и что для реализации этой мечты предпринимается целый ряд активных действий. Президент [РФ Владимир Путин] абсолютно прав в своем тезисе", - подчеркнул Нарышкин.

Путин на пленарном заседании ПМЭФ 16 июня заявил, что поляки "спят и видят вернуть Западную Украину". Российский лидер добавил, что, "судя по всему, к этому идут постепенно". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичНарышкин, Сергей ЕвгеньевичУкраинаРоссияПольша
© Информационное агентство ТАСС
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