Единороссы выдвинули действующего губернатора на выборы главы Тюменской области

Выборы губернатора пройдут в регионе 10 сентября

ТЮМЕНЬ, 23 июня. /ТАСС/. Региональное отделение партии "Единая Россия" в Тюменской области выдвинуло действующего губернатора Александра Моора в качестве кандидата на предстоящих выборах главы региона. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального отделения.

"Тюменские единороссы выдвинули Александра Моора в качестве кандидата на должность губернатора Тюменской области", - сказали в пресс-службе, уточнив, что Моор стал победителем предварительного голосования.

Выборы губернатора пройдут в регионе 10 сентября. Ранее региональные отделения КПРФ и ЛДПР сообщили, что выдвинули своих кандидатов для участия в выборах губернатора, кандидатом от компартии стал депутат областной думы Иван Левченко, от ЛДПР - Денис Садовников.

С 2011 года Моор занимал пост мэра Тюмени. Президент России Владимир Путин 29 мая 2018 года назначил Александра Моора врио губернатора Тюменской области.