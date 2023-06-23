23 июня, 11:56

Единороссы выдвинули действующего губернатора на выборы главы Тюменской области

Выборы губернатора пройдут в регионе 10 сентября

ТЮМЕНЬ, 23 июня. /ТАСС/. Региональное отделение партии "Единая Россия" в Тюменской области выдвинуло действующего губернатора Александра Моора в качестве кандидата на предстоящих выборах главы региона. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального отделения.

"Тюменские единороссы выдвинули Александра Моора в качестве кандидата на должность губернатора Тюменской области", - сказали в пресс-службе, уточнив, что Моор стал победителем предварительного голосования.

Выборы губернатора пройдут в регионе 10 сентября. Ранее региональные отделения КПРФ и ЛДПР сообщили, что выдвинули своих кандидатов для участия в выборах губернатора, кандидатом от компартии стал депутат областной думы Иван Левченко, от ЛДПР - Денис Садовников.

С 2011 года Моор занимал пост мэра Тюмени. Президент России Владимир Путин 29 мая 2018 года назначил Александра Моора врио губернатора Тюменской области. 

Теги:
Россия"Единая Россия"Тюменская область
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