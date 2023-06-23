Россия ответила на новый пакет санкций Евросоюза

В МИД РФ сообщили о расширении списка представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Россия существенно расширила список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в РФ, в ответ на новые западные санкции, заявили в российском дипведомстве.

В МИД РФ указали, что страны Евросоюза 23 июня приняли 11-й санкционный пакет. "В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран - членов Евросоюза, которым в соответствии с федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" <...> запрещен въезд на территорию нашего государства", - сообщили в министерстве.

В ведомстве назвали эти меры ЕС "нелегитимными, подрывающими международно-правовые прерогативы Совбеза ООН". В МИД РФ добавили, что ограничения также распространены на парламентариев стран Евросоюза, "продвигающих конфронтационную повестку с Россией".

"Речь идет о представителях силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран ЕС, гражданах стран - членов Евросоюза, причастных к оказанию военной помощи неонацистскому режиму в Киеве, <...> представителях евроструктур, ответственных за введение санкций против нашей страны и пытающихся подорвать отношения России с другими государствами", - добавили в министерстве.