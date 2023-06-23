23 июня, 13:22

В России пройдет пятая конференция по глобальным угрозам биобезопасности

Ее запланировали на 2025 год

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Пятая международная конференция "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения" пройдет в России в 2025 году, говорится в совместном заявлении сопредседателей четвертой конференции.

"По предложению принимающей стороны пятая международная научно-практическая конференция "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения" будет организована в Российской Федерации в 2025 году", - говорится в документе, текст которого зачитал в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков на конференции. 

Теги:
РоссияРябков, Сергей Алексеевич
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