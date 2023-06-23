Кандидат от КПРФ подал документы на выборы губернатора Смоленской области

Выдвижение кандидатов продлится до 29 июля

ТАСС, 23 июня. Кандидат от регионального отделения партии КПРФ, заместитель председателя Смоленского городского совета Андрей Максимов подал документы в избирательную комиссию Смоленской области на выборы губернатора региона, сообщил облизбирком.

"Избирательная комиссия Смоленской области приняла документы для выдвижения кандидата на должность губернатора Смоленской области, выдвинутого избирательным объединением "Смоленское областное отделение политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации", Максимова Андрея Викторовича", - говорится в сообщении.

В избирком региона для участия в выборах губернатора подали документы Михаил Ковалев (ЛДПР) и Роман Шклавец ("Коммунисты России"). Выдвижение кандидатов на должность губернатора продлится до 29 июля.

17 марта 2023 года президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Смоленской области Алексея Островского и назначил врио руководителя региона Василия Анохина, возглавлявшего департамент регионального развития аппарата правительства РФ. В июне депутаты Смоленской областной думы на внеочередном заседании проголосовали за назначение досрочных выборов губернатора региона на 10 сентября 2023 года.