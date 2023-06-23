Депутаты приняли отставку желающего стать добровольцем "Ахмата" главы Петрозаводска

Владимир Любарский планирует подписать контракт в июле

ПЕТРОЗАВОДСК, 23 июня. /ТАСС/. Петрозаводский городской совет в пятницу принял отставку по собственному желанию главы Петрозаводска Владимира Любарского, который планирует пройти обучение в качестве добровольца отряда "Ахмат". Последний рабочий день на своем посту он проведет 26 июня, сообщила ТАСС заместитель руководителя аппарата Петросовета Виктория Дорохова.

"Сегодня принято решение, оно вступает в силу с момента подписания председателем Петрозаводского городского совета. Депутаты прекращают его полномочия в связи с отставкой 26 числа, в понедельник у него последний рабочий день", - пояснила она.

Как пояснил Любарский журналистам, подписать контракт с отрядом "Ахмат" он планирует уже в начале июля. "Я 3 июля буду в Грозном, планирую там подписать контракт с "Ахматом", после этого перебазируюсь в Гудермес в пункт формирования добровольческого подразделения", - сказал он.

По словам Дороховой, врио главы Петрозаводского городского округа станет Инна Колыхматова. Она занимала пост первого заместителя главы городской администрации с марта 2021 года, а ранее работала в должности первого заместителя министра имущественных и земельных отношений региона.

Любарский, который ранее занимал пост заместителя главы Карелии по внутренней политике, стал главой Петрозаводска в 2021 году. О планах сдать дела и вернуться на обучение в отряд специального назначения "Ахмат" он написал 17 июня на своей странице в сети "ВКонтакте". Глава города указал, что прошел спецкурс-1 в Российском университете спецназа: базовые основы медицинской помощи в полевых условиях, стрелковой подготовки, тактики.

23 июня глава Луганска Манолис Пилавов, прибывший в Петрозаводск для подписания соглашений между двумя городами, подарил Любарскому Луганскую икону Божией матери. Он отметил, что знает о планах мэра Петрозаводска сложить полномочия и уехать в зону специальной военной операции.