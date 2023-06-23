23 июня, 13:29

Медведев считает, что заявления Польши подтверждают бессмысленность каких-либо переговоров

Зампредседателя Совета безопасности прокомментировал слова президента республики Анджея Дуды, который сравнил Россию с "диким зверем"

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что очередные нападки Варшавы на Москву лишь подтверждают, что какие-либо переговоры бессмысленны.

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Так он отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды, который сравнил Россию с "диким зверем".

"Пoльская мразь по имени "дуда" предложила приcтрелить Россию, как бешеного зверя. И ктo-то еще надеется на переговоры с такими ублюдками? Нет cмысла", - написал в Telegram-канале Медведев, заметив, что на них "и патрона жалкo". "В XVIII веке прoсто привезли бы эту тварь на Красную площадь и лютo казнили четвертованием. Но мы гуманисты. Отомстим по-другoму", - добавил он.  

Теги:
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияПольшаДуда, Анджей
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