Замглавы МИД РФ и посол Омана в Москве обсудили график предстоящих контактов

Встреча состоялась по просьбе посла Омана

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и посол Омана в Москве Хамуд бен Салем ат-Туайх обсудили на встрече в пятницу развитие отношений двух стран, а также график предстоящих контактов и мероприятий.

"В ходе беседы были рассмотрены конкретные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-оманских отношений, включая график предстоящих контактов и мероприятий", - говорится в сообщении МИД РФ.

В МИД РФ отметили, что стороны в ходе беседы также обсудили ближневосточную проблематику "с упором на развитие ситуации в Сирии и вокруг нее".

Встреча состоялась по просьбе посла Омана.