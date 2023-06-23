Галузин обсудил с сопредседателями женевских дискуссий подготовку к июльской встрече

Во встрече также приняли участие представитель ООН Джихан Султаноглу, спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар и сопредседатель от ОБСЕ Виорел Мошану

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин обсудил в пятницу с сопредседателями международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье (МЖД) диалоговый формат в рамках завершающейся подготовки к следующему раунду, намеченному на середину июля.

Во встрече приняли участие представитель ООН Джихан Султаноглу, спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар и сопредседатель от ОБСЕ Виорел Мошану. "Состоялся обмен мнениями об основных направлениях работы указанного диалогового формата в контексте завершающейся подготовки к очередному, намеченному на середину июля, раунду", - говорится в сообщении министерства.

В МИД РФ отметили, что российская сторона подтвердила свою принципиальную позицию в поддержку устойчивого переговорного процесса под эгидой МЖД в целях укрепления стабильности и безопасности в регионе. "В практическом плане основные усилия необходимо сосредоточить на заключении юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Грузией, с одной стороны, и Абхазией и Южной Осетией - с другой, а также делимитации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской границ с их последующей демаркацией", - указали в дипведомстве.