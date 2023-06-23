Косачев заявил, что Россия не обсуждает с Китаем или Индией вопрос создания "Анти-НАТО"

Вице-спикер Совета Федерации считает, что такая идея привела бы к "воспроизведению формулы холодной войны"

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Вопрос о создании военного союза России с Китаем или Индией в противовес НАТО не обсуждается, подобная идея привела бы к "воспроизведению формулы холодной войны" и не отвечает интересам человечества. Об этом заявил в пятницу вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Часто меня спрашивают, почему бы России не создать какое-нибудь "Анти-НАТО" с Китаем или еще с какой-то крупной военной державой, с той же Индией. Подчеркну, что это не является темой нашей повестки дня. Ни с Китаем, ни с Индией мы никаких сюжетов, связанных с созданием военного союза, не обсуждаем", - сказал сенатор в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По его мнению, это совершенно правильная позиция. "Если теоретически представить, что это становится нашей стратегией, мы начинаем создавать некое "Анти-НАТО" или некий "Антиевропейский союз", если даже эта идея будет реализована, мы придем исключительно к воспроизведению формулы биполярного мира, холодной войны, когда один блок будет противостоять другому", - отметил Косачев.

Он добавил, что эта формула биполярного мира может быть устойчивая. "Один центр силы балансирует другой, но эта формула не отвечает интересам человечества. Холодная война была временем, когда мы, сдерживая друг друга, вольно или невольно серьезнейшим образом тормозили развитие человечества, вставляя друг другу палки в колеса. Поэтому, я считаю, что настоящей стратегией для нашей страны <...> должна быть институционализация многополярного мира", - сказал заместитель председателя СФ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 13 июня в интервью телеканалу PBS заявил о том, что Россия и Китай развивают все более тесное сотрудничество. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что НАТО не несет мир и стабильность, это структура, которая дестабилизирует ситуацию в регионах своего присутствия. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявлял, что Китай и другие страны Азии выступают против формирования в регионе каких-либо военных блоков и не позволят развязать здесь "холодную или горячую войну".