В МИД РФ заявили, что Запад превратил кризис на Украине в мировой

Как отметили в министерстве, он проявился в большинстве регионов

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Кризис на Украине приобрел глобальное измерение стараниями США, Великобритании и их сателлитов и проявился в большинстве регионов мира. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства по итогам прошедшего в понедельник заседания коллегии МИД РФ под председательством министра иностранных дел Сергея Лаврова.

"Англосаксы взяли на себя роль штаба и поставщика [президенту Украины Владимиру] Зеленскому вооружений, разведданных и целеуказаний для систематических ударов по гражданским объектам и мирным гражданам на территории России. Стараниями Вашингтона, Лондона и их сателлитов кризис обрел глобальное геополитическое измерение, проявляясь не только в Европе и США, но и в других регионах, включая Ближний Восток, Африку, Латинскую Америку, Арктику", - указали в министерстве.

Коллегия подчеркнула, что нынешние международные отношения характеризуются высоким уровнем конфликтности, "в центре которой находится гибридная война, развязанная коллективным Западом против России". В министерстве отметили, что Запад выбрал Украину в качестве плацдарма и инструмента вооруженной борьбы против России, "взрастив в Киеве неонацистский режим и превратив Украину в новую международную террористическую ячейку". "Одновременно коллективный Запад приносит в жертву своим колониальным амбициям перспективы универсального сотрудничества в космосе, киберпространстве, науке, культуре, а также в деле борьбы с новыми вызовами и угрозами (НВУ): терроризмом, наркобизнесом, оргпреступностью и коррупцией", - добавили в МИД.

Там также обратили внимание, что тематика противодействия НВУ еще недавно была одним из немногих "действительно объединительных элементов международной повестки дня", но она подверглась беспрецедентной политизации со стороны Запада, "который в стремлении сохранить свою гегемонию пытается превратить работу любых многосторонних структур в инструмент беспрецедентного давления на Россию". "По итогам заседания коллегии принято постановление, в котором одобрены конкретные меры по модификации наших подходов к НВУ в соответствии с новой Концепцией внешней политики Российской Федерации - как в рамках двусторонних отношений, так и в ООН и на региональных площадках, включая Содружество Независимых Государств, Организацию Договора о коллективной безопасности, Шанхайскую организацию сотрудничества, БРИКС", - заключили в министерстве.