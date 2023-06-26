В Думе сообщили, что законопроект о ЧВК может быть готов не раньше осени

По словам главы комитета по обороне Андрея Картаполова, документ требует тщательной проработки

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Законопроект о ЧВК требует тщательной проработки, документ может быть готов не раньше осени. Об этом ТАСС в понедельник сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, который начал разработку законопроекта.

"Сейчас говорить о сроках пока просто сложно, потому что там большая работа. <…> Я думаю, что раньше осени ничего не будет", - отметил Картаполов. Он также добавил, что по итогам работы может быть подготовлен проект отдельного базового закона о ЧВК.

Картаполов также подчеркнул, что законопроект потребует "межведомственного согласования в 30 суток", а у депутатов до завершения работы весенней сессии Госдумы остался один месяц.

"У нас уже принят ряд законов, распространяющих свое действие на людей, которые сотрудники ЧВК на сегодняшний день. Нам надо будет это дело между собой сращивать, чтобы не было противоречия в разных законах. Поэтому это большая работа", - добавил Картаполов.