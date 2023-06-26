Лавров заявил, что Лукашенко 24 июня предложил Путину помощь в ситуации с ЧВК "Вагнер"

Российский президент поддержал предложение, отметил глава МИД РФ

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Белорусский лидер Александр Лукашенко связался с российским президентом Владимиром Путиным утром 24 июня, высказавшись за мирное разрешение ситуации вокруг ЧВК "Вагнер".

Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.

"Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков неоднократно и подробно объяснял, что в телефонном разговоре лидеров двух стран в субботнее утро 24 июня Александр Лукашенко высказался за разрешение ситуации миром - с целью избежaть большого кровопролития, которое неизбежно произoшло в случае, если бы отряды мятежников прoдолжали движение на Москву. Это предложение было поддержанo президентом России Владимиром Путиным. Результат вам извеcтен", - сказал он.