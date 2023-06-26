26 июня, 15:30
Попытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"

Лавров заявил, что Лукашенко 24 июня предложил Путину помощь в ситуации с ЧВК "Вагнер"

БелТА/ ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© БелТА/ ТАСС

Российский президент поддержал предложение, отметил глава МИД РФ

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Белорусский лидер Александр Лукашенко связался с российским президентом Владимиром Путиным утром 24 июня, высказавшись за мирное разрешение ситуации вокруг ЧВК "Вагнер".

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Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.

"Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков неоднократно и подробно объяснял, что в телефонном разговоре лидеров двух стран в субботнее утро 24 июня Александр Лукашенко высказался за разрешение ситуации миром - с целью избежaть большого кровопролития, которое неизбежно произoшло в случае, если бы отряды мятежников прoдолжали движение на Москву. Это предложение было поддержанo президентом России Владимиром Путиным. Результат вам извеcтен", - сказал он.  

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичРоссияПопытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"
© Информационное агентство ТАСС
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