Пятый кандидат подал документы на выборы губернатора Смоленской области

"Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" выдвинула Дмитрия Васильева на пост главы региона

ТАСС, 26 июня. Региональное отделение "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Смоленской области выдвинуло Дмитрия Васильева на выборы на пост главы региона. Кандидат подал документы, сообщает в понедельник пресс-служба облизбиркома.

"Избирательная комиссия Смоленской области приняла документы для выдвижения кандидата на должность губернатора Смоленской области, выдвинутого избирательным объединением "Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Смоленской области, Васильева Дмитрия Александровича", - говорится в сообщении.

В избирком региона для участия в выборах губернатора 20 июня подали документы Михаил Ковалев (ЛДПР) и Роман Шклавец ("Коммунисты России"), 23 июня - кандидат от регионального отделения партии КПРФ Андрей Максимов. Выдвижение кандидатов на должность губернатора продлится до 29 июля.

В понедельник документы на выборы главы региона, намеченные на 10 сентября 2023 года, также подал врио губернатора Смоленской области Василий Анохин. Его выдвинуло региональное отделение партии "Единая Россия". 17 марта 2023 года президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Смоленской области Алексея Островского и назначил врио руководителя региона Анохина, возглавлявшего департамент регионального развития аппарата правительства РФ. В июне депутаты Смоленской областной думы на внеочередном заседании проголосовали за назначение досрочных выборов губернатора региона на 10 сентября.