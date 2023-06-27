Посол РФ в Австралии заявил, что Россия ответит на разрыв Канберрой договора об аренде

Алексей Павловский указал на принцип взаимности в дипломатических отношениях

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Москва ответит на расторжение Австралией договора об аренде земельного участка под строительство нового здания посольства РФ. Об этом заявил глава российского диппредставительства в Канберре Алексей Павловский в интервью газете "Известия", опубликованном во вторник.

"Конечно, ведь принцип взаимности в дипломатических отношениях никто не отменял", - заявил дипломат, отвечая на вопрос, будут ли ответные действия со стороны Москвы.

Он также добавил, что посольство РФ в Австралии обозначило в своем иске в Верховный суд этой страны вопрос о денежной компенсации.

В пятницу вещательная корпорация ABC сообщила, что генерал-губернатор Австралии Дэвид Херли подписал закон, разрешающий правительству страны разорвать договор аренды участка для строительства нового здания российского посольства, заключенный в 2008 году, после чего документ вступил в силу.

В посольстве России в Австралии после этого заявили, что законодательный акт о расторжении договора аренды - это очередной шаг премьера страны Энтони Альбанезе на пути "преднамеренного и последовательного разрушения отношений с Москвой". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Канберра, аннулировав договор аренды участка, "усердно продолжает продвигаться в фарватере авторов русофобской истерики" и пытается быть отличницей на этом пути. Он также указал, что российская сторона учтет новый недружественный выпад и "будет вести себя соответствующим образом". В МИД РФ был вызван Посол Австралии в Москве Грейм Михан.

Впервые австралийские власти попытались расторгнуть договор аренды участка для строительства нового комплекса российского посольства в Канберре в августе 2022 года. В качестве причины был указан тот факт, что РФ не завершила работы в течение трех лет с момента выдачи разрешения, и "незаконченная стройка вредит общей эстетике, значимости и респектабельности района". Российское посольство оспорило это решение, и 31 мая 2023 года Федеральный суд Австралии отменил его, однако уже 15 июня австралийское правительство, сославшись на "рекомендации, касающиеся интересов национальной безопасности", провело через парламент закон, позволяющий Канберре расторгнуть договор в одностороннем порядке.