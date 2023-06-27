Дипломат РФ заявил о переходе Евросоюза от экономического блицкрига к блокаде России

У Брюсселя еще достаточно рычагов давления, считает и.о. постпреда РФ при ЕС Кирилл Логвинов

БРЮССЕЛЬ, 27 июня. /ТАСС/. Цель 11-го пакета санкций ЕС - вывести экономическую войну против России на качественно новый уровень, попытаться перейти от провалившегося блицкрига к долгосрочной блокаде, в которую Брюссель будет стараться втянуть как можно больше стран мира. Об этом заявил ТАСС в понедельник и.о. постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов.

"С принятием 11-го санкционного пакета развязанная Евросоюзом и его странами-членами экономическая война против России вышла на качественно новый уровень. Теперь Брюссель, разработав так называемый "инструмент по борьбе с обходом санкций", вознамерился втянуть в нее как можно больше стран мира. Тем самым налицо переход от неудавшегося блицкрига, целью которого было заявлено нанесение России непоправимого ущерба, к многоходовой игре с замахом на установление своего рода долгосрочной экономической блокады нашего государства", - заявил Логвинов.

"В контексте представленного "инструмента" вряд ли кто-то рассчитывает, что Брюссель будет до последнего стараться уговорить третьи страны следовать санкционному режиму с помощью неких дипломатических усилий. Евросоюз традиционно предпочитает шантаж и принуждение. С учетом того, что ЕС по-прежнему для многих стран является крупнейшим экономическим партнером, источником инвестиций, финансовым донором, то, очевидно, у Брюсселя еще достаточно рычагов давления. Так что еэсовская "борьба с обходом санкций" обещает быть затяжной и бескомпромиссной", - предупредил глава российской дипмиссии.

Первые 10 пакетов санкций ЕС представляли собой прямые ограничения, которые Евросоюз вводил в отношении двусторонней торговли, транспортных связей, финансовых отношений с Москвой. В 11-м пакете впервые введен принцип экстерриториальности санкций - Брюссель дал себе официальное разрешение вводить санкции против компаний из третьих стран, которые он заподозрит в реэкспорте в Россию санкционных европейских товаров или оказании услуг, например, по перевозке нефти без учета так называемого потолка цен, который пытается навязать Группа семи.

Как ранее заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, Брюссель намерен отныне строить отношения со всеми странами мира в зависимости от того, какую они позицию занимают в отношении России и Китая. Он также объявил, что европейские дипломаты будут работать с каждой страной мира индивидуально, убеждая их применять санкции против России. Он также отметил, что ЕС намерен использовать включенный в 11-й пакет санкций механизм введения рестрикций против третьих стран как угрозу и средство экономического давления на незападные государства, пытаясь сделать свои политические требования более убедительными.