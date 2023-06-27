Трутнев сообщил, что на ВЭФ ожидаются иностранные гости

Среди них также будут руководители нескольких стран, отметил полпред президента в ДФО

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Иностранные гости, в числе которых руководство стран, ожидаются на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который состоится в сентябре во Владивостоке. Об этом в интервью ТАСС сообщил вице-премьер РФ - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

"Ожидаем иностранных гостей, в том числе на уровне руководителей стран. Но кого именно, сейчас не скажу", - сказал он.

Трутнев отметил, что лозунг грядущего ВЭФ - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию", добавив, что ставку на внутреннее развитие делать невозможно, если не общаться с другими странами.

"Большое количество стран, окружающих Россию на востоке, продолжают с нами сотрудничать. Транспортные потоки развернулись на Дальний Восток, этот разворот состоялся не совсем в том сценарии, в котором бы нам того хотелось, но он состоялся. Он создал новые вызовы, которым надо соответствовать", - добавил он.

Вице-премьер подчеркнул, что также одной из тем форума станет специальная военная операция. "Вопрос о том, что мы должны сделать для победы нашей страны, конечно, будет рассматриваться. То, что именно будет на ключевом событии форума - пленарной сессии - решит президент Российской Федерации", - сказал он.