27 июня, 00:17

Трутнев заявил о необходимости уникальной системы преференций для развития новых регионов

Полпред президента в ДФО отметил, что разработанная для Дальнего Востока система льгот не будет иметь эффекта на территории освобожденных субъектов

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Разработанная для Дальнего Востока система льгот и преференций неприменима для новых регионов, им нужны особенные механизмы поддержки. Об этом в интервью ТАСС сообщил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

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"Разработанные для Дальнего Востока льготы реально дали существенный эффект в развитии макрорегиона. Но на территории освобожденных субъектов зеркальные механизмы точно не нужны", - сказал он.

Вице-премьер пояснил, что ДФО - это территория с низкой плотностью населения, с большими расстояниями, жесткими погодными условиями. "Поэтому мы постарались создать систему льгот, которые позволяют сгладить влияние этих факторов. На освобожденных территориях - совершенно другая ситуация. <…> Я выходил с целым рядом предложений о преференциях в адрес освобожденных территорий. Они пока на стадии обсуждения", - добавил Трутнев.

По его словам, предлагаемые меры "непростые с точки зрения принятия, но они бы дали эффект". "По-другому нам придется поддерживать новые территории за счет доходов Российской Федерации", - заключил вице-премьер. 

Теги:
Трутнев, Юрий ПетровичРоссия
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