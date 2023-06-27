В постпредстве РФ при ООН заявили об активизации вербовочных попыток со стороны США

Заместитель постпреда России при организации Мария Заболоцкая рассказала, что представители американских спецслужб подходят к сотрудникам дипмиссии РФ на улице и в аэропорту

ООН, 27 июня. /ТАСС/. Спецслужбы США оказывают психологическое давление на сотрудников российского постпредства при ООН, отмечается активизация вербовочных подходов. Об этом заявила в понедельник заместитель постоянного представителя России при организации Мария Заболоцкая, выступившая на заседании Комитета по сношениям со страной пребывания.

"Представленная нами обновленная информация указывает на то, что к нашему постпредству и его сотрудникам США продолжают целенаправленно применять целый комплекс мер и ограничений, направленных на снижение эффективности нашего взаимодействия с ООН, более того - на оказание психологического давления на российских дипломатов", - указала Заболоцкая.

"Как еще объяснить все более навязчивые вербовочные подходы местных спецслужб, которые подходят к сотрудникам на улице и в аэропорту. Более того, используется контекстная реклама в соцсетях, поисковых системах, включая Yahoo и видеохостингах, например Youtube, для демонстрации призывов сотрудничать с ФБР", - отметила зампостпреда России. По ее словам, агитационные листовки с таким же содержанием на регулярной основе расклеиваются у постоянного представительства и его жилого комплекса, а также по маршрутам следования российских дипломатов до места их работы и обратно.