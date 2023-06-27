В Запорожской области назвали поездку Зеленского на линию соприкосновения элементом пиара

Таким образом президент Украины демонстрирует странам Запада и внутренней аудитории свою работоспособность и нужность, считает председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов

МЕЛИТОПОЛЬ, 27 июня. /ТАСС/. Поездка президента Украины Владимира Зеленского на линию боевого соприкосновения в часть Запорожской области, находящуюся под контролем Киева, - это элемент пиара. Такое мнение выразил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, комментируя поездку.

Зеленский в понедельник сообщил, что посетил 3-й батальон отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого ВСУ. Он уточнил, что батальон занимает "передовые позиции украинских войск на бердянском направлении". При этом конкретное место, которое посетил Зеленский, не указывается.

"Зеленский как человек, который ведет классическую пиар-войну, всегда пытается воспользоваться тем, что может для него быть плюсом с точки зрения пиара. Поэтому "потереться" о то, где есть какие-то успехи или они могут быть, - это для него основное занятие", - сказал Рогов.

По его словам, таким образом Зеленский демонстрирует странам Запада и внутренней аудитории свою работоспособность и нужность, особенно в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе, запланированного на 11-12 июля. Рогов также отметил, что направление, которое сам Зеленский называет бердянским, таковым не является из-за того, что позиции ВСУ продолжают находиться на серьезном отдалении от Бердянска - более чем в 100 км.

Как сообщали в Минобороны РФ, ВСУ с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления. 22 июня секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 13 тыс. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении.