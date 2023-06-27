Почти 100 сотрудников постпредства РФ при ООН и членов их семей ждут выдачи виз США

Заместитель постоянного представителя России при организации Мария Заболоцкая подчеркнула, что такими действиями "американская сторона намеренно разделяет семьи"

ООН, 27 июня. /ТАСС/. Американские власти держат в "листе ожидания" на получение визы 36 сотрудников постпредства России при ООН и 59 членов их семей. Об этом заявила в понедельник заместитель постоянного представителя РФ при ООН Мария Заболоцкая, выступая на заседании Комитета по сношениям со страной пребывания.

"В настоящий момент в "листе ожидания" виз 36 сотрудников постпредства и 59 членов их семей. Из них у 57 человек имеющиеся визы уже просрочены, а 15 ожидают решения свыше года. Все эти люди не имеют возможности выехать не только в третьи страны, но и на родину, в том числе по серьезным гуманитарным причинам, - сказала она. - К слову, их близкие родственники из России также не могут получить въездные визы, чтобы навестить своих родных в США".

Заболоцкая отметила, что своими действиями "американская сторона намеренно разделяет семьи". "Даже в отношении заключенных международные стандарты - так называемые правила Нельсона Манделы - предусматривают отбытие наказания максимально близко к месту нахождения родственников, чтобы их можно было навещать. Получается, что в данном отношении к российским дипломатам в США применяется менее благоприятный режим, чем к осужденным лицам", - констатировала она.

Российский дипломат также указала, что ситуация с новыми сотрудниками, назначенными на работу в постпредство, также ухудшается: более половины из почти 50 сотрудников ждут визы дольше трех месяцев.