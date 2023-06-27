Миссия РФ: неспособность ООН решить проблемы с США по штаб-квартире поощряет их нарушения

Постпред РФ при ООН Мария Заболоцкая отметила, что необходимо запустить полноценный арбитраж ООН - США

ООН, 27 июня. /ТАСС/. Нарушения Вашингтоном своих обязательств по соглашению о штаб-квартире ООН добровольно не прекратятся, это требует запуска полноценного арбитража с США. Об этом заявила в понедельник заместитель постоянного представителя РФ при ООН Мария Заболоцкая, выступая на заседании Комитета по сношениям со страной пребывания.

"Комитет находится в кризисе. Никак по-другому нельзя назвать ситуацию, при которой нарушения страной пребывания своих международных обязательств по Соглашению о Центральных учреждениях ООН безнаказанно продолжаются годами. Страдает, впрочем, не только Комитет или учредившая его Генассамблея - речь об ООН в целом, - сказала дипломат. - США по своему усмотрению создают для представительств отдельных государств условия, несовместимые с эффективным взаимодействием с ООН".

"Неспособность ООН добиться решения многочисленных проблем только поощряет дальнейшие нарушения со стороны Вашингтона. Важно понимать, что США удобно иметь возможность проецировать двустороннюю повестку на условия работы постпредств "неугодных" государств, - констатировала Заболоцкая. - США не волнует, что это прямо запрещено положениями соглашения. Они не прекратят нарушения в добровольном порядке. На этом фоне не вызывает никакого удивления то обстоятельство, что многолетние контакты по линии секретариата с США по проблемам пострадавших делегаций не принесли абсолютно никакого результата".

"В этой связи сожалеем, что здесь не присутствует генеральный секретарь, которому в контексте соглашения отведена особая роль по отстаиванию интересов всемирной организации и представительств при ней. Отмечаем присутствие его заместителя г-на [Мигеля де Серпа] Соареша, - сказала зампостпреда РФ. Накопившийся массив давно требует не кулуарных контактов, а запуска полноценного арбитража ООН - США, как это предусмотрено рекомендациями Комитета и резолюциями Генассамблеи". Российская сторона рассчитывает, что генсекретарь немедленно запустит арбитраж ООН - США. "Дальнейшее затягивание вопроса подрывает авторитет не только генерального секретаря, но всемирной организации в целом", - отметила дипломат.