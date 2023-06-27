Рогов сообщил о переброске ВСУ сил стратегического резерва в район Гуляйполя

По мнению председателя движения "Мы вместе с Россией", это может говорить о втором этапе контрнаступления украинских военных

МЕЛИТОПОЛЬ, 27 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили в район города Гуляйполе в Запорожской области силы стратегического резерва. Об этом во вторник сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Подразделения из основного стратегического резерва [ВСУ], подготовленные для наступления в Запорожской области, появились сейчас, были замечены в районе Гуляйполя, то есть на пологовском направлении", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что ранее силы стратегического резерва ВСУ были сосредоточены в Запорожье и Днепре (ранее - Днепропетровск).

По его словам, это может говорить в том числе о втором этапе контрнаступления ВСУ.

Как сообщали в Минобороны РФ, ВСУ с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления. 22 июня секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 13 тысяч. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении.