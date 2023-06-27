Лавров заявил, что Россия и Китай предлагают миру альтернативу доминированию Запада

Глава МИД РФ отметил, что Запад использует украинскую проблему и тайваньский вопрос как повод для антироссийских и антикитайских действий

ПЕКИН, 27 июня. /ТАСС/. РФ и КНР предлагают международному сообществу конструктивную альтернативу политике глобального доминирования Запада. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Предлагая конструктивную альтернативу политике Запада, Москва и Пекин не на словах, а на деле содействуют формированию условий для многополярного миропорядка, учета интересов всех государств, культурно-цивилизационной самобытности всех народов", - сообщил он в видеообращении к участникам VIII международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху", организованной Российским советом по международным делам (РСМД) и Китайской академией общественных наук (КАОН), которая проходит в Пекине.

По словам российского дипломата, нынешний этап следует считать "переломным моментом мирового развития". "Наши страны сталкиваются с достаточно сильным давлением со стороны возглавляемого США коллективного Запада, - уточнил Лавров. - Одним из проявлений его политики стали беспрецедентные по своему охвату и глубине финансово-экономические санкции, принимаемые в обход Совета Безопасности ООН и потому нелегитимные".

Как отметил глава МИД РФ, украинская проблема, тайваньский вопрос, права человека - не причина, а лишь повод для антироссийских и антикитайских действий Вашингтона и подчиненных ему стран. "Ни для кого не секрет, что правящие круги Запада видят в суверенном курсе России и Китая препятствие для сохранения своего глобального доминирования, основанного на военно-политическом диктате, финансово-экономическом и технологическом монополизме", - подчеркнул Лавров.

РСМД и КАОН проводят совместные конференции ежегодно с 2015 года в Москве и Пекине. Они стали ведущими форумами российских и китайских экспертов для рассмотрения актуальных международных проблем, вопросов двустороннего сотрудничества. На этот раз в центре внимания - вызовы, с которыми сталкиваются КНР и Россия в условиях сложной глобальной геополитической ситуации.