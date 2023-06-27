Посол РФ заявил, что Китай и Россия способны сорвать опасные планы Запада и НАТО в Евразии

Игорь Моргулов пояснил, что сейчас Североатлантический альянс пытается разделить общеевразийское пространство на "сеть эксклюзивных клубов и военных блоков"

ПЕКИН, 27 июня. /ТАСС/. Российская Федерация и Китай совместными усилиями способны сорвать опасные планы коллективного Запада и Североатлантического альянса, которые пытаются нарушить единство на общеевразийском пространстве. Об этом заявил во вторник посол России в КНР Игорь Моргулов.

"Движимый Вашингтоном Североатлантический альянс пытается придать своей деятельности глобальный охват. Он нацелился на проникновение в Азиатско-Тихоокеанский регион, стремясь разделить общеевразийское пространство на сеть эксклюзивных клубов и военных блоков, - сообщил он на церемонии открытия VIII международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху", организованной Российским советом по международным делам (РСМД) и Китайской академией общественных наук (КАОН). - Это очень опасные планы, дорогие друзья, но я убежден, что Россия и Китай в состоянии совместными усилиями сорвать эти опасные планы".

Как уточнил Моргулов, в этом контексте высокую актуальность сохраняет "уплотнение российско-китайской внешнеполитической координации". "В этой связи я выражаю большую надежду, что сегодня вы проведете углубленную дискуссию на все эти темы и у вас состоится предметный разговор с соответствующими вытекающими для нас, для практиков, рекомендациями, советами, которые бы касались как наших с Китаем двусторонних усилий, так и [совместных действий] на важных международных площадках, таких как ООН, Шанхайская организация сотрудничества, БРИКС", - подытожил посол.

РСМД и КАОН проводят совместные конференции ежегодно с 2015 года в Москве и Пекине. Они стали ведущими форумами российских и китайских экспертов для рассмотрения актуальных международных проблем, вопросов двустороннего сотрудничества. На этот раз в центре внимания - вызовы, с которыми сталкиваются КНР и Россия в условиях сложной глобальной геополитической ситуации.