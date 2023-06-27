Российский дипломат заявил, что РФ намерена укреплять партнерство с КНР

Президент Российского совета по международным делам Игорь Иванов отметил, что сотрудничество с Китаем будет выстраиваться на принципах оказания взаимной помощи

ПЕКИН, 27 июня. /ТАСС/. Российская Федерация на фоне жесткой борьбы на международной арене за новую модель миропорядка нацелена на укрепление всеобъемлющего партнерства с Китаем. Об этом заявил во вторник президент Российского совета по международным делам (РСМД) Игорь Иванов.

"На наших глазах разворачивается острейшая борьба за новую модель миропорядка, соответствующую складывающимся в мире новым реалиям, - сказал он на церемонии открытия VIII международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху", организованной РСМД и Китайской академией общественных наук (КАОН). - Россия нацелена на дальнейшее укрепление отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с КНР и уделяет приоритетное внимание развитию обоюдно выгодного сотрудничества во всех сферах".

Как уточнил Иванов, Москва стремится выстраивать отношения с Пекином на принципах оказания взаимной помощи, укрепления координации на международной арене в интересах обеспечения безопасности, стабильности, устойчивого развития на глобальном и региональном уровнях как в Евразии, так и в других частях мира. "Определяющими в наших отношениях являются встречи между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Итоги каждой из этих встреч придают новый импульс [российско-китайским] отношениям, определяют вектор их ускоренного и устойчивого развития", - уточнил российский дипломат.

По его словам, на текущем этапе как никогда прежде возрастает роль новых идей, концептуальных подходов и практических предложений, которые должны выдвигаться экспертным сообществом. "Российские и китайские аналитические центры могут и должны оказывать посильное содействие нашим государственным структурам, бизнесу, образовательным учреждениям, институтам гражданского общества. Впереди предстоит много работы, дел хватит на всех", - подытожил Иванов.

РСМД и КАОН проводят совместные конференции ежегодно с 2015 года в Москве и Пекине. Они стали ведущими форумами российских и китайских экспертов для рассмотрения актуальных международных проблем, вопросов двустороннего сотрудничества. На этот раз в центре внимания - вызовы, с которыми сталкиваются КНР и Россия в условиях сложной глобальной геополитической ситуации.