27 июня, 13:10,
обновлено 27 июня, 13:41

В США вылетел борт для вывоза дипломатов России с завершающимся сроком пребывания

По данным Flightradar24, из Москвы в Вашингтон отправился Ил-96 специального летного отряда "Россия"

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Летящий в Вашингтон борт вывезет российских дипломатов, которым предписано покинуть США в связи с завершением трехлетнего срока пребывания. Об этом сообщила во вторник ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Ряд инфоресурсов возбудились по поводу российского борта, который направляется в США. Никаких сенсаций. Он будет вывозить российских дипломатов, которым власти США предписали покинуть страну в связи с завершением трехлетнего срока пребывания", - отметила она. Захарова подчеркнула, что речь идет "не о высылке, а об ограничениях в работе, созданных Вашингтоном российским загранучреждениям".

По данным Flightradar24, ранее во вторник из Москвы в Вашингтон отправился Ил-96 специального летного отряда "Россия". 

Теги:
СШАРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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