27 июня, 13:50

В Совфеде считают, что интеграция РФ и Белоруссии делает их сильнее на международной арене

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отметил, что деятельность общественных организаций по продвижению идей интеграции "является залогом прочной общественной поддержки российско-белорусского сотрудничества на поколения вперед"

УФА, 27 июня. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин считает необходимым укреплять интеграцию России и Белоруссии в разных сферах, так как это делает страны сильнее на международной арене.

"Укрепляя интеграцию в различных сферах, мы вместе становимся сильнее на международной арене. Последние события это доказали со всей очевидностью", - сказал сенатор, выступая на форуме регионов России и Белоруссии, который проходит в эти дни в Башкортостане.

Он отметил, что тема его секции, посвященной общественной дипломатии Союзного государства, приобретает особый интерес в условиях, когда, по словам белорусского президента Александра Лукашенко, Россия и Белоруссия сплотились и выступают единым фронтом против агрессивной политики Запада. Карасин также привел слова президента РФ Владимира Путина о том, что образ России за рубежом искажен и зачастую не отражает реальную ситуация. "В значительной степени сейчас это касается и Белоруссии", - констатировал глава международного комитета СФ.

"Нам необходимо изменить ситуацию и ставить перед общественной дипломатией задачу достижения доминанты в глобальном информационном пространстве, продвижения позитивного образа Союзного государства в международном общественном сознании и среди граждан наших собственных стран. Последнее особенно важно, поскольку жители России и Белоруссии должны осознавать, что живут в едином правовом, культурном, информационном пространстве", - продолжил Карасин.

По его мнению, активная деятельность общественных организаций по продвижению идей интеграции и их участие в реализации интеграционных инициатив "является залогом прочной общественной поддержки российско-белорусского сотрудничества на поколения вперед". 

Теги:
БелоруссияРоссияКарасин, Григорий Борисович
© Информационное агентство ТАСС
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