Дума приняла закон о праве нескольких организаций ОПК приобретать оружие

Перечень таких предприятий, а также их количество установит правительство

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о наделении нескольких организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК) правом приобретать оружие на территории РФ.

Документ был внесен в Госдуму группой депутатов в декабре 2020 года. Закон "Об оружии" дополняется новой нормой, согласно которой правом приобретать оружие на территории РФ наделяются организации ОПК, которые обладают лицензией на разработку, испытания и утилизацию вооружения и боеприпасов.

При этом устанавливается, что такие организации ОПК могут не получать на территории РФ лицензию на приобретение, экспонирование и коллекционирование боевого ручного стрелкового оружия, а также боеприпасов и патронов к нему, если они приобретаются в технологических и научно-технических испытательных целях. Перечень организаций ОПК, которые смогут приобретать такое оружие и припасы, а также их количество установит правительство РФ. Такое оружие также не подлежит регистрации в Росгвардии.

Кроме того, такие организации ОПК смогут получать боевое ручное стрелковое оружие, боеприпасы и патроны к нему в государственных военизированных организациях во временное пользование. Порядок передачи такого оружия установит правительство РФ.

Документ также вводит новую норму о запрете замещать должности в организациях ОПК для тех, кто не прошел обязательное психиатрическое освидетельствование. Эта норма дополнит действующий сегодня запрет замещать такие должности лицам, которые имеют неснятую или непогашенную судимость за преступление, совершенное умышленно.

Новые нормы вступят в силу через 180 дней после официального опубликования закона.