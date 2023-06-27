27 июня, 17:49,
обновлено 27 июня, 18:56

Миссия РФ: спецслужбы США открыто предлагают сотрудничать дипломатам России при ООН

Как отметил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, речь идет о "материалах в интернете и людях, подходящих на улице"

ООН, 27 июня. /ТАСС/. Агенты спецслужб США подходят к сотрудникам постпредства России при ООН прямо на улицах и предлагают сотрудничать. Об этом сообщил во вторник в беседе с журналистами первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Мы все постоянно подвергаемся провокациям", - констатировал он, отметив, что речь идет о "материалах в интернете и людях, подходящих на улице". "Разумеется, эти попытки тщетны, не знаю, на что они рассчитывают", - подчеркнул Полянский. "Это нарушение дипломатической практики и протокола. Мы указываем нашим американским коллегам и Комитету по сношениям со страной пребывания, что это абсолютно неприемлемо", - указал он.

В понедельник заместитель постоянного представителя РФ при ООН Мария Заболоцкая, выступая на заседании Комитета по сношениям со страной пребывания, заявила, что американские спецслужбы оказывают психологическое давление на сотрудников российского постпредства при всемирной организации. По ее словам, США продолжают применять целый комплекс мер и ограничений, направленных на снижение эффективности взаимодействия российских дипломатов с ООН, в частности активизировались вербовочные подходы местных спецслужб. 

Теги:
СШАРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация