Правительство выделило почти 1,6 млрд рублей на компенсацию проживания беженцев в ПВР

Согласно соответствующему распоряжению кабмина, в сутки на человека в пункте временного размещения выделяется 913 рублей и на его питание - 415 рублей

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. МЧС России получит почти 1,6 млрд рублей для компенсации регионам содержания пунктов временного размещения (ПВР) для беженцев с Украины и из приграничных регионов РФ. Об этом говорится в распоряжении правительства, выложенного во вторник на интернет-портале официального опубликования правовых актов.

"Выделить в 2023 году МЧС России в целях предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации обеспечивающих прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, а также на территориях субъектов Российской Федерации, на которых введены максимальный и средний уровни реагирования вынужденно покинувших жилые помещения, бюджетные ассигнования в размере 1 586 652,7 тыс. рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации, имея в виду возмещение понесенных в 2022-2023 годах субъектами Российской Федерации расходов на размещение и питание указанных граждан и лиц без гражданства в течение необходимого срока в пунктах временного размещения и питания", - говорится в документе.

В распоряжении уточняется, что в сутки на человека в ПВР выделяется 913 рублей и на его питание - 415 рублей. За расходование выделенных средств МЧС должно отчитаться до 1 февраля 2024 года.

По данным на конец марта 2023 года, в Россию с территории Украины и Донбасса с февраля 2022 года прибыли чуть более 5,5 млн человек, включая свыше 749 тыс. детей. На сегодняшний день в ПВР в РФ находятся более 40 тыс. человек.