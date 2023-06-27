Постпредство РФ при ООН указало на разочарование русофобов неудачей мятежа в России

Российская миссия в организации уверена, что поддержка президента РФ Владимира Путина только укрепилась

ООН, 27 июня. /ТАСС/. Русофобские силы разочарованы тем, что в России не удалось осуществить вооруженный переворот. Об этом заявил во вторник журналистам первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Наша страна сильна как никогда, потому что мы объединились, чтобы отразить этот мятеж, - сказал он. - <...> Это наше внутреннее дело, которое мы решили. Мы полностью уверены, что наша страна вышла из этого испытания сильнее".

"Страна стала сильнее, поддержка президента укрепилась. Для всех, кто свободно анализирует Россию, это очевидно, но не для тех, кто русофобски настроен. Они разочарованы. Думаю, мы будем их еще больше разочаровывать", - отметил дипломат.